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FAIXA INTERDITADA

AGORA: Colisão entre carro e moto causa lentidão na Dutra em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/CCR RioSP
Interdição na via
Interdição na via

Uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta interditou a faixa 2 da rodovia Presidente Dutra no km 145, em São José dos Campos, sentido São Paulo, na manhã desta quinta-feira (18). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a pista foi bloqueada para atendimento médico às vítimas.

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Internautas registram tráfego lento no trecho da rodovia. De acordo com o monitoramento da concessinária RioSP, há congestionamento entre os km 139 e 145.

Ainda não foram divulgados a dinâmica do acidente e o estado de saúde dos envolvidos.

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