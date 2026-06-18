Uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta interditou a faixa 2 da rodovia Presidente Dutra no km 145, em São José dos Campos, sentido São Paulo, na manhã desta quinta-feira (18). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a pista foi bloqueada para atendimento médico às vítimas.

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Internautas registram tráfego lento no trecho da rodovia. De acordo com o monitoramento da concessinária RioSP, há congestionamento entre os km 139 e 145.