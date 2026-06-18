18 de junho de 2026
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IMPORTUNAÇÃO

Homem exibe partes íntimas e acaba preso em shopping de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso acusado de importunação sexual em um shopping da zona sul de São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na quarta-feira (17), quando a funcionária de uma loja acionou a polícia, alegando que ele havia deixado as partes íntimas à mostra ao provar uma calça.

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Uma equipe do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se dirigiu ao local e ouviu o relato de duas funcionárias.

Os envolvidos foram conduzidos à delegacia, onde o homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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