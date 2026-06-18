Um homem foi preso acusado de importunação sexual em um shopping da zona sul de São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na quarta-feira (17), quando a funcionária de uma loja acionou a polícia, alegando que ele havia deixado as partes íntimas à mostra ao provar uma calça.

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