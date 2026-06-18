18 de junho de 2026
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ORIGEM DESCONHECIDA

Anvisa proíbe suplemento vendido pela internet

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Anvisa
Suplemento proibido pela Anvisa
Suplemento proibido pela Anvisa

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a apreensão e proibiu a venda, distribuição, fabricação e consumo do suplemento alimentar em cápsulas da marca Glamorous Fire.

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De acordo com a resolução publicada nesta quarta-feira (17/6) no D.O.U. (Diário Oficial da União), o produto é fabricado por empresa de origem desconhecida e vendido pela internet, com promessas de efeitos terapêuticos, como controle do açúcar no sangue e redução do estresse e da ansiedade.

Clique aqui para consultar a resolução.

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