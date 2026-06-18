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COLISÃO

Colisão entre motos deixa dois feridos em avenida de Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@prontofaleilitoral
Colisão com duas motos deixou duas pessoas feridas em Ilhabela
Colisão com duas motos deixou duas pessoas feridas em Ilhabela

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na avenida Riachuelo, bairro Portinho, em Ilhabela. A colisão foi registrada por volta das 19h40, na quarta-feira (17).

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e, no local, encontrou duas vítimas. Um homem de 41 anos sofreu uma lesão na perna e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com condução ao pronto-socorro local. A outra vítima foi avaliada no local e recusou atendimento.

A Polícia Militar também esteve no local para registro dos fatos. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

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