Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na avenida Riachuelo, bairro Portinho, em Ilhabela. A colisão foi registrada por volta das 19h40, na quarta-feira (17).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, no local, encontrou duas vítimas. Um homem de 41 anos sofreu uma lesão na perna e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com condução ao pronto-socorro local. A outra vítima foi avaliada no local e recusou atendimento.