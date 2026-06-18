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FLAGRANTE

Motorista é preso com carro furtado em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
PM recupera carro furtado em São José dos Campos
PM recupera carro furtado em São José dos Campos

Um homem foi preso e um carro furtado foi recuperado em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada pela equipe do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na quarta-feira (17), no bairro Vila Patrícia.

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Os policiais abordaram o suspeito que conduzia um Ford Ecosport. Em consulta aos dados, constatou-se que o carro havia sido furtado em data anterior e apresentava sinais identificadores adulterados.

O condutor foi levado à Central de Flagrantes e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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