Um homem de 25 anos, investigado por suspeita de envolvimento em ao menos três homicídios registrados nos últimos meses em Caraguatatuba, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (17), no bairro Perequê-Mirim.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da Delegacia Sede de Caraguatatuba cumpriram um mandado judicial de prisão contra o suspeito, identificado pelas iniciais G.N. Ele foi localizado durante uma campana realizada na Avenida Ítalo Mazzucca.

Após a abordagem e a confirmação da identidade, o homem foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento. Segundo a polícia, ele teria apresentado contradições durante o interrogatório.