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ACIDENTE

Homem investigado por ao menos três homicídios é preso na região

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi preso na região
Homem foi preso na região

Um homem de 25 anos, investigado por suspeita de envolvimento em ao menos três homicídios registrados nos últimos meses em Caraguatatuba, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (17), no bairro Perequê-Mirim.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da Delegacia Sede de Caraguatatuba cumpriram um mandado judicial de prisão contra o suspeito, identificado pelas iniciais G.N. Ele foi localizado durante uma campana realizada na Avenida Ítalo Mazzucca.

Após a abordagem e a confirmação da identidade, o homem foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento. Segundo a polícia, ele teria apresentado contradições durante o interrogatório.

No momento da prisão, os policiais também encontraram com o investigado duas porções de maconha, que totalizaram 24,82 gramas, além de um aparelho celular. O telefone foi apreendido e deve passar por perícia, podendo auxiliar no andamento das investigações.

Ainda conforme a Polícia Civil, o suspeito é apontado como uma das figuras centrais de um grupo criminoso investigado por homicídios consumados na cidade. Os crimes, segundo a corporação, causaram comoção na comunidade e mobilizaram equipes de investigação nos últimos meses.

A prisão é considerada importante para o avanço das apurações, especialmente para esclarecer as circunstâncias, motivações e possíveis participações de outros envolvidos nos crimes.

A Polícia Civil informou ainda que vem atuando no esclarecimento de homicídios consumados e tentados em Caraguatatuba, com identificação de suspeitos, pedidos de medidas cautelares e cumprimento de mandados judiciais.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 181.

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