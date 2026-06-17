Um homem de 25 anos, investigado por suspeita de envolvimento em ao menos três homicídios registrados nos últimos meses em Caraguatatuba, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (17), no bairro Perequê-Mirim.
De acordo com a Polícia Civil, equipes da Delegacia Sede de Caraguatatuba cumpriram um mandado judicial de prisão contra o suspeito, identificado pelas iniciais G.N. Ele foi localizado durante uma campana realizada na Avenida Ítalo Mazzucca.
Após a abordagem e a confirmação da identidade, o homem foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento. Segundo a polícia, ele teria apresentado contradições durante o interrogatório.
No momento da prisão, os policiais também encontraram com o investigado duas porções de maconha, que totalizaram 24,82 gramas, além de um aparelho celular. O telefone foi apreendido e deve passar por perícia, podendo auxiliar no andamento das investigações.
Ainda conforme a Polícia Civil, o suspeito é apontado como uma das figuras centrais de um grupo criminoso investigado por homicídios consumados na cidade. Os crimes, segundo a corporação, causaram comoção na comunidade e mobilizaram equipes de investigação nos últimos meses.
A prisão é considerada importante para o avanço das apurações, especialmente para esclarecer as circunstâncias, motivações e possíveis participações de outros envolvidos nos crimes.
A Polícia Civil informou ainda que vem atuando no esclarecimento de homicídios consumados e tentados em Caraguatatuba, com identificação de suspeitos, pedidos de medidas cautelares e cumprimento de mandados judiciais.
Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 181.