A imigração japonesa no Brasil completa 118 anos nesta quarta-feira (18), data que marca a chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao país. Para celebrar a ocasião e reconhecer a contribuição da comunidade nipo-brasileira para o desenvolvimento de São José dos Campos e do Brasil, a Prefeitura realizará uma cerimônia especial no fim deste mês.

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A programação está marcada para o dia 28 de junho, a partir das 9h30, na Praça Riugi Kojima, conhecida como Praça do Torii, localizada no Jardim Aquarius. O evento reunirá representantes da comunidade japonesa, autoridades e moradores da cidade.