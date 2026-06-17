A imigração japonesa no Brasil completa 118 anos nesta quarta-feira (18), data que marca a chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao país. Para celebrar a ocasião e reconhecer a contribuição da comunidade nipo-brasileira para o desenvolvimento de São José dos Campos e do Brasil, a Prefeitura realizará uma cerimônia especial no fim deste mês.
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A programação está marcada para o dia 28 de junho, a partir das 9h30, na Praça Riugi Kojima, conhecida como Praça do Torii, localizada no Jardim Aquarius. O evento reunirá representantes da comunidade japonesa, autoridades e moradores da cidade.
Entre as atrações previstas estão apresentações de danças tradicionais, atividades culturais organizadas pelo Bunkyo e a participação de entidades, associações e clubes ligados à cultura japonesa na região.
A solenidade também contará com homenagens a pessoas que se destacam pelo trabalho de preservação e divulgação das tradições japonesas no município.
A presença da cultura japonesa em São José dos Campos pode ser percebida em diferentes áreas, como gastronomia, esportes, artes marciais e manifestações culturais. Essa influência ajudou a moldar parte da identidade da cidade ao longo das últimas décadas.
Um dos marcos dessa herança é a Praça Riugi Kojima, espaço de aproximadamente 9 mil metros quadrados que se tornou referência para eventos e celebrações ligadas à comunidade nipo-brasileira.
Espaço homenageia liderança local
A praça foi inaugurada em 2008, ano em que o Brasil celebrou o centenário da imigração japonesa. O projeto foi viabilizado por meio de uma parceria entre a administração municipal e representantes da comunidade japonesa.
O local recebeu o nome de Riugi Kojima em homenagem ao engenheiro e vice-prefeito de São José dos Campos, falecido naquele mesmo ano. A escolha reconheceu a atuação dele no desenvolvimento da cidade e sua ligação com a comunidade.
Para receber os visitantes durante as comemorações, a Prefeitura realizou uma série de intervenções de manutenção e conservação no espaço.
O Hokorá, tradicional santuário de madeira instalado na praça, passou por serviços de restauração, incluindo lixamento e aplicação de verniz. Os torôs, lanternas típicas japonesas, também foram recuperados.
Além disso, a ponte de madeira recebeu nova pintura, enquanto os caminhos de pedra estão passando por reparos e reforços estruturais.
A data de 18 de junho remete à chegada do navio Kasato Maru ao Porto de Santos, em 1908, trazendo 781 imigrantes japoneses que iniciaram uma das mais importantes correntes migratórias da história brasileira.
Desde então, japoneses e descendentes contribuíram significativamente para o crescimento econômico, social e cultural do país, mantendo tradições centenárias e ajudando a construir a diversidade que caracteriza a sociedade brasileira.
Em São José dos Campos, esse legado permanece presente por meio de instituições, eventos e famílias que mantêm viva a cultura japonesa e compartilham suas tradições com as novas gerações.