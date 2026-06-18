Um homem de 39 anos morreu após ser atingido por golpes de facão durante uma discussão. O principal suspeito do crime, de 26 anos, foi localizado pela polícia e confessou o ocorrido, alegando ter agido em legítima defesa.

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O caso foi registrado na noite de sábado (13), em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi encontrada caída em uma via pública com ferimentos graves provocados por arma branca.