Um homem de 39 anos morreu após ser atingido por golpes de facão durante uma discussão. O principal suspeito do crime, de 26 anos, foi localizado pela polícia e confessou o ocorrido, alegando ter agido em legítima defesa.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado na noite de sábado (13), em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi encontrada caída em uma via pública com ferimentos graves provocados por arma branca.
Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender a ocorrência e encontraram o homem já sem condições de reação. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e confirmou a morte.
Imagens de câmeras de segurança ajudaram a esclarecer a dinâmica do caso. As gravações mostram a vítima saindo de um estabelecimento comercial carregando um celular e um facão momentos antes da agressão.
Após diligências, os policiais localizaram o suspeito, que admitiu ter participado do confronto. Em depoimento, ele afirmou que a discussão teria começado por causa da compra de drogas e que foi ameaçado pela vítima.
Ainda segundo a versão apresentada pelo investigado, houve uma luta corporal durante a qual ele conseguiu tomar o facão das mãos do homem. O suspeito relatou ter sofrido ferimentos nos dedos da mão direita durante o confronto.
A Polícia Civil assumiu a investigação e irá apurar as circunstâncias do crime, além de verificar a veracidade da alegação de legítima defesa apresentada pelo suspeito.