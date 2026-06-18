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Morreu esfaqueado após briga por compra de cocaína

Por Da Redação | Juatuba (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Morreu esfaqueado após briga por compra de cocaína
Morreu esfaqueado após briga por compra de cocaína

Um homem de 39 anos morreu após ser atingido por golpes de facão durante uma discussão. O principal suspeito do crime, de 26 anos, foi localizado pela polícia e confessou o ocorrido, alegando ter agido em legítima defesa.

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O caso foi registrado na noite de sábado (13), em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi encontrada caída em uma via pública com ferimentos graves provocados por arma branca.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender a ocorrência e encontraram o homem já sem condições de reação. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e confirmou a morte.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a esclarecer a dinâmica do caso. As gravações mostram a vítima saindo de um estabelecimento comercial carregando um celular e um facão momentos antes da agressão.

Após diligências, os policiais localizaram o suspeito, que admitiu ter participado do confronto. Em depoimento, ele afirmou que a discussão teria começado por causa da compra de drogas e que foi ameaçado pela vítima.

Ainda segundo a versão apresentada pelo investigado, houve uma luta corporal durante a qual ele conseguiu tomar o facão das mãos do homem. O suspeito relatou ter sofrido ferimentos nos dedos da mão direita durante o confronto.

A Polícia Civil assumiu a investigação e irá apurar as circunstâncias do crime, além de verificar a veracidade da alegação de legítima defesa apresentada pelo suspeito.

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