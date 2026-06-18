Um policial militar aposentado morreu após ser baleado durante um assalto enquanto andava de bicicleta. A vítima chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

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O crime aconteceu na tarde de terça-feira (17), nas proximidades do Parque Vila Jacuí, na Zona Leste de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 13h.