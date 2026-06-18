Um policial militar aposentado morreu após ser baleado durante um assalto enquanto andava de bicicleta. A vítima chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.
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O crime aconteceu na tarde de terça-feira (17), nas proximidades do Parque Vila Jacuí, na Zona Leste de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 13h.
De acordo com a corporação, o policial foi abordado por criminosos durante o roubo. Durante a ação, os suspeitos levaram a arma da vítima e efetuaram um disparo que atingiu a região do tórax.
Após o ataque, os envolvidos fugiram do local antes da chegada das equipes de segurança. O policial recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Hospital Municipal Ermelino Matarazzo.
Apesar dos esforços da equipe médica, a vítima não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada na unidade de saúde.
Em nota, a Polícia Militar lamentou o falecimento do policial aposentado e informou que acompanha o andamento das investigações.
Até o momento, os suspeitos não foram identificados ou localizados. O caso será investigado pelo 63º Distrito Policial, que busca esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pelo assalto seguido de morte.