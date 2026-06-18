Preso sob suspeita de matar o próprio pai, o servidor da Polícia Civil João Lourenço de Oliveira, de 64 anos, Flávio Lourenço chamou atenção após a repercussão de um vídeo publicado anteriormente nas redes sociais. Na gravação, ele faz reflexões sobre valores espirituais e critica a busca excessiva por riqueza material.

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O conteúdo voltou a circular após a prisão do investigado, que é apontado pelas autoridades como principal suspeito do crime. Nas imagens, Flávio aborda temas ligados à fé e ao comportamento humano, utilizando referências bíblicas para defender que o dinheiro não deve ocupar posição central na vida das pessoas.