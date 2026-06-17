A morte da estudante de Medicina Karla Giovanna Silva dos Santos, de 19 anos, gerou comoção entre familiares, amigos, colegas e professores. A jovem teria sido vítima de um possível infarto, segundo informações divulgadas após o falecimento.
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O caso repercutiu na comunidade acadêmica de Olinda, em Pernambuco, onde Karla cursava Medicina. A notícia surpreendeu estudantes e profissionais da instituição de ensino, que lamentaram a perda precoce da aluna.
Em razão do falecimento, a faculdade decretou luto oficial de três dias. Como forma de homenagem, as atividades acadêmicas e os atendimentos ambulatoriais foram suspensos durante o período.
Em nota, a instituição manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas da estudante, destacando o impacto da perda para toda a comunidade acadêmica.
A morte de Karla interrompeu uma trajetória que estava apenas começando. Pessoas próximas a descrevem como uma jovem dedicada aos estudos, comprometida com a formação profissional e cheia de planos para o futuro.
Nas redes sociais, amigos, professores e colegas compartilharam mensagens de despedida e homenagens. Muitos destacaram a alegria, a determinação e o sonho da estudante de construir uma carreira na área da saúde.
As circunstâncias da morte não foram detalhadas oficialmente. O caso chamou atenção pela pouca idade da jovem e pela forma repentina como ocorreu o falecimento, causando grande repercussão entre aqueles que a conheciam.