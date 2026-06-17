A morte da estudante de Medicina Karla Giovanna Silva dos Santos, de 19 anos, gerou comoção entre familiares, amigos, colegas e professores. A jovem teria sido vítima de um possível infarto, segundo informações divulgadas após o falecimento.

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O caso repercutiu na comunidade acadêmica de Olinda, em Pernambuco, onde Karla cursava Medicina. A notícia surpreendeu estudantes e profissionais da instituição de ensino, que lamentaram a perda precoce da aluna.