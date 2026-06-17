Um homem acionou a polícia logo após entrar em uma casa que havia adquirido em leilão e encontrar três corpos no interior do imóvel. A descoberta mobilizou as autoridades, que abriram uma investigação para identificar as vítimas e esclarecer as circunstâncias das mortes.

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O caso ocorreu no último domingo (14), em Burlington, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. O novo proprietário havia acabado de assumir a posse da residência, comprada em um leilão de execução hipotecária.