Um homem acionou a polícia logo após entrar em uma casa que havia adquirido em leilão e encontrar três corpos no interior do imóvel. A descoberta mobilizou as autoridades, que abriram uma investigação para identificar as vítimas e esclarecer as circunstâncias das mortes.
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O caso ocorreu no último domingo (14), em Burlington, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. O novo proprietário havia acabado de assumir a posse da residência, comprada em um leilão de execução hipotecária.
Segundo informações divulgadas pela Polícia Estadual de Connecticut, o imóvel foi adquirido "no estado em que se encontrava", condição comum em processos de leilão. Ao entrar na propriedade pela primeira vez, o comprador encontrou os restos mortais de três pessoas e comunicou imediatamente as autoridades.
Equipes policiais e peritos foram encaminhados ao local para realizar os primeiros levantamentos. A área foi isolada para a coleta de evidências e o avanço das investigações.
Até o momento, a identidade das vítimas e as causas das mortes não foram divulgadas. A polícia trabalha para determinar há quanto tempo os corpos estavam na residência e se houve participação de terceiros nas mortes. O caso segue sob investigação pelas autoridades de Connecticut.