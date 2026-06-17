A morte de um homem em um acidente de trânsito levou à descoberta do corpo da esposa dentro da residência do casal. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio seguido de suicídio. Os dois deixaram um filho de apenas um ano.

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O caso veio à tona após Diego da Silva Rodrigues, de 35 anos, morrer em uma colisão frontal com uma carreta na manhã desta terça-feira (16), na Rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga, no interior de São Paulo.