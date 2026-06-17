A morte de um homem em um acidente de trânsito levou à descoberta do corpo da esposa dentro da residência do casal. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio seguido de suicídio. Os dois deixaram um filho de apenas um ano.
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O caso veio à tona após Diego da Silva Rodrigues, de 35 anos, morrer em uma colisão frontal com uma carreta na manhã desta terça-feira (16), na Rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga, no interior de São Paulo.
Após o acidente, policiais tentaram entrar em contato com a esposa dele, Sara Letícia Rodrigues, de 25 anos, para informar sobre a morte. No entanto, as ligações não foram atendidas, o que levantou preocupação entre familiares e autoridades.
Diante da falta de contato, o irmão de Sara foi até a casa do casal. Ao pular o muro do imóvel para verificar a situação, encontrou a jovem morta sobre a cama, com sinais de violência.
A ocorrência passou a ser investigada pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), que trabalha com a hipótese de feminicídio seguido de suicídio. As circunstâncias do crime e a dinâmica dos fatos ainda são apuradas pelas autoridades.
Perícias foram realizadas no local e os laudos deverão auxiliar os investigadores a esclarecer o que aconteceu antes do acidente que resultou na morte de Diego.