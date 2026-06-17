Um influenciador digital de 26 anos foi preso após publicar um vídeo em que aparece preparando e consumindo a carne de um cão. O conteúdo, divulgado em seu canal no YouTube, gerou forte repercussão e levou à abertura de uma investigação pelas autoridades.

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A prisão ocorreu na cidade de Martil, no Marrocos, após manifestações de indignação de ativistas da causa animal e lideranças religiosas. O caso ganhou grande repercussão nacional depois que as imagens circularam nas redes sociais.