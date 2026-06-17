Um influenciador digital de 26 anos foi preso após publicar um vídeo em que aparece preparando e consumindo a carne de um cão. O conteúdo, divulgado em seu canal no YouTube, gerou forte repercussão e levou à abertura de uma investigação pelas autoridades.
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A prisão ocorreu na cidade de Martil, no Marrocos, após manifestações de indignação de ativistas da causa animal e lideranças religiosas. O caso ganhou grande repercussão nacional depois que as imagens circularam nas redes sociais.
Conhecido na internet como Ben Nesnes, Ayoub Ben Nesnes afirmou que a gravação tinha como objetivo chamar atenção para o aumento do preço do gado durante o Eid al-Fitr, celebração que marca o fim do Ramadã, período sagrado do islamismo. Antes de ser removido da plataforma, o vídeo ultrapassou 200 mil visualizações.
Nas imagens, o influenciador apresenta o cão como uma alternativa ao tradicional sacrifício realizado durante a festividade religiosa. Em seguida, ele aparece preparando e consumindo a carne do animal, o que provocou reações negativas de diferentes setores da sociedade.
Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, a polícia localizou o suspeito após a emissão de um mandado expedido por autoridades da região de Temara, próxima à capital Rabat. A promotoria determinou que ele permaneça detido na prisão de El Arjat enquanto aguarda julgamento.
O influenciador, que acumula cerca de 2,2 milhões de seguidores nas redes sociais, alegou que não possuía condições financeiras para realizar o sacrifício tradicional devido ao alto custo das ovelhas no país. De acordo com ele, os preços dos animais aumentaram significativamente nos últimos anos.
Em outro vídeo publicado após a repercussão do caso, Ben Nesnes afirmou que o cão já estava morto quando foi recolhido por ele, alegando que o animal havia sido atropelado.
O episódio também reacendeu debates sobre a situação dos animais de rua no Marrocos. Estimativas apontam que o país possui cerca de 3 milhões de cães abandonados. Recentemente, medidas anunciadas pelo governo para reduzir essa população antes da Copa do Mundo de 2030, que será sediada parcialmente pelo país, também geraram críticas de organizações de proteção animal.