Duas estudantes universitárias morreram após serem arrastadas pelo mar enquanto estavam em uma área de areia próxima à costa. As jovens, de 20 e 21 anos, foram resgatadas por equipes de emergência, mas não resistiram aos ferimentos e tiveram os óbitos confirmados pelas autoridades.

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O caso aconteceu no condado de Santa Cruz, na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo informações das autoridades locais, as estudantes estavam em uma faixa de areia próxima à praia de Yellow Bank quando foram surpreendidas pela força das ondas.