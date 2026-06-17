Duas estudantes universitárias morreram após serem arrastadas pelo mar enquanto estavam em uma área de areia próxima à costa. As jovens, de 20 e 21 anos, foram resgatadas por equipes de emergência, mas não resistiram aos ferimentos e tiveram os óbitos confirmados pelas autoridades.
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O caso aconteceu no condado de Santa Cruz, na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo informações das autoridades locais, as estudantes estavam em uma faixa de areia próxima à praia de Yellow Bank quando foram surpreendidas pela força das ondas.
A área é acessível durante períodos de maré baixa, mas pode ficar isolada à medida que o nível do mar sobe. As duas vítimas foram levadas pela água e localizadas em pontos distintos da costa durante a operação de resgate.
Após serem retiradas do oceano, as jovens foram encaminhadas para hospitais da região. Uma delas morreu pouco tempo depois de ser socorrida. A outra permaneceu internada por alguns dias, mas também não resistiu.
De acordo com órgãos meteorológicos e equipes de salvamento, havia registro de ondulação de longo período e correntes de retorno no momento do incidente. O trecho onde ocorreu a tragédia já havia sido palco de outros atendimentos de emergência nas semanas anteriores.