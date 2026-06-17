Caso não haja nenhuma reviravolta na fase de recursos da licitação, o novo sistema de ponto biométrico usado nas repartições da Prefeitura de Taubaté irá custar R$ 544 mil por ano.

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Nessa quarta-feira (17), a Camptécnica, de Valinhos (SP), foi declarada vencedora do certame. O valor máximo previsto no edital era de R$ 781 mil por ano. A empresa ficará responsável por fornecer tanto os relógios de ponto quanto o software de gestão de ponto, além de promover o suporte técnico e o treinamento dos servidores.