O administrador de uma página de notícias policiais com cerca de 100 mil seguidores nas redes sociais relatou à Polícia Civil ter sido vítima de sequestro e cárcere privado em São José dos Campos. O caso foi registrado na noite desta segunda-feira (16) e será investigado pela Polícia Civil.

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Segundo o boletim de ocorrência, Pedro Paulo Portinari, de 49 anos, responsável pela página GPN, afirmou que foi abordado por dois homens desconhecidos na manhã de segunda-feira e permaneceu sob poder dos suspeitos por mais de 11 horas.