17 de junho de 2026
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TURMA DO CHAVES

Adeus, Aninha: 'Chiquinha de Taubaté' morre aos 38 anos em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução

A morte de Ana Cláudia Barrios, de 38 anos, conhecida como a "Chiquinha Brasileira", provocou uma onda de homenagens nas redes sociais nesta quarta-feira (17).

Figura querida em Taubaté e São José dos Campos, ela ficou marcada pela interpretação da personagem inspirada na Chiquinha e por levar alegria a crianças e famílias em eventos da região.

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Ex-produtora da TV Cidade Taubaté e figura conhecida em eventos infantis da região, ela ficou marcada pela interpretação da personagem inspirada na icônica Chiquinha, do seriado mexicano Chaves.

A notícia foi divulgada por familiares, amigos e instituições onde Ana Cláudia trabalhou ao longo da vida. Atualmente, ela atuava no IVS (Instituto Visão Solidária), em São José dos Campos, que publicou uma nota lamentando a perda.

"É com profunda tristeza que informamos o falecimento da nossa querida Ana. A equipe IVS lamenta imensamente essa perda. Que Deus conforte a todos nós neste momento tão difícil", destacou a instituição.

Nos comentários da publicação, dezenas de mensagens demonstraram o carinho que Ana Cláudia conquistou ao longo dos anos. Amigos, clientes e colegas de trabalho destacaram sua alegria, atenção e dedicação no atendimento ao público.

Quem era Ana Cláudia Barrios?

Conhecida como "Aninha" entre amigos e familiares, Ana Cláudia ficou popular na região ao interpretar uma versão brasileira da personagem Chiquinha, eternizada no seriado Chaves pela atriz mexicana María Antonieta de las Nieves.

Com talento e carisma, ela participou de festas, eventos culturais e ações comunitárias, levando entretenimento para centenas de crianças ao longo dos anos. A personagem se tornou sua marca registrada e lhe rendeu reconhecimento em diversas cidades do Vale do Paraíba.

Além da atuação artística, Ana Cláudia também integrou a equipe da TV Cidade Taubaté, onde trabalhou como produtora e construiu amizades que manteve ao longo da vida.

Homenagem 

Em nota de pesar, a Rede Cidade de Comunicação e Cidadania/TV Cidade Taubaté relembrou a trajetória da ex-colaboradora e destacou o impacto que ela teve na comunidade.

A emissora afirmou que Ana Cláudia ficará eternizada nos corações de quem conviveu com ela e ressaltou a dedicação que teve em atividades culturais e comunitárias.

Após deixar Taubaté e se mudar para São José dos Campos, Ana Cláudia constituiu família e passou a se dedicar integralmente à criação da filha, enfrentando desafios pessoais com determinação e coragem.

Internação e causa da morte

Segundo a TV Cidade Taubaté, Ana Cláudia enfrentava complicações de saúde e estava internada desde o dia 31 de maio no Hospital da Vila Industrial, em São José dos Campos.

A causa da morte não foi divulgada pela família nem pelas instituições que comunicaram o falecimento.

Velório e sepultamento

O velório acontece nesta quarta-feira (17), no Memorial Sagrada Família, Capela 2, na região central de Taubaté.

O sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério Municipal de Quiririm.

A morte precoce de Ana Cláudia gerou grande repercussão nas redes sociais, onde amigos, familiares e admiradores prestaram homenagens e lembraram dos momentos de alegria proporcionados por ela ao longo da vida.

"Vá em paz, amiga", escreveu a TV Cidade Taubaté em uma das mensagens de despedida mais compartilhadas do dia.

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