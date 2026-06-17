A morte de Ana Cláudia Barrios, de 38 anos, conhecida como a "Chiquinha Brasileira", provocou uma onda de homenagens nas redes sociais nesta quarta-feira (17).

Figura querida em Taubaté e São José dos Campos, ela ficou marcada pela interpretação da personagem inspirada na Chiquinha e por levar alegria a crianças e famílias em eventos da região.

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