Stand-up comedy e teatro infantil são opções de lazer para as famílias neste fim de semana em São José dos Campos. Diogo Portugal e o clássico Aladdin estão em cartaz no Teatro Colinas, com ingressos já à venda.

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“Aladdin e as mil e uma noites”