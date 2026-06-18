Stand-up comedy e teatro infantil são opções de lazer para as famílias neste fim de semana em São José dos Campos. Diogo Portugal e o clássico Aladdin estão em cartaz no Teatro Colinas, com ingressos já à venda.
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“Aladdin e as mil e uma noites”
A fábula clássica que atravessa gerações ganha montagem especial no sábado (20) e domingo (21), às 15h.
Na trama, a princesa Jasmine foge do palácio por não querer se casar e, no meio do caminho, encontra Aladdin, que conquista seu coração. Eles são encontrados pelos guardas de Jafar, que criou um feitiço para dominar o sultão, pai de Jamine, para se casar com ela e se tornar ele mesmo o sultão. Para solucionar esse impasse, eles precisam de ajuda do Gênio da Lâmpada.
“Impróprio para políticos”
O humorista Diogo Portugal se apresenta com o show “Impróprio para Políticos”, no domingo, às 19h. No show, ele narra absurdos da política brasileira e notícias da atualidade com humor crítico e provocador. Diogo arranca risadas do público por meio de sua habilidade de improviso, sob o slogan “venha rir de quem nos faz chorar”.
Ingressos
Os ingressos para os espetáculos estão à venda no site ou podem ser adquiridos diretamente na bilheteria. Os preços variam de R$ 35 a R$ 80.
O teatro fica na avenida São João, nº 2.200, Jardim das Colinas.