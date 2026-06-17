As Meninas do São José Basketball recebem o Sesi Araraquara na noite desta quinta-feira (18), a partir das 20h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, no jogo 1 da série melhor de três nos playoffs das quartas de final da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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Após terminar a primeira fase em sexto lugar, com derrota fora de casa para o Sampaio Basquete, a equipe joseense agora encara um adversário que terminou a fase anterior em terceiro lugar.