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BASQUETE FEMININO

São José Basket inicia playoffs da LBF contra Araraquara em casa

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Léo Lenzi/Agência NTZ
São José Basket inicia playoffs da LBF contra Araraquara em casa
São José Basket inicia playoffs da LBF contra Araraquara em casa

As Meninas do São José Basketball recebem o Sesi Araraquara na noite desta quinta-feira (18), a partir das 20h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, no jogo 1 da série melhor de três nos playoffs das quartas de final da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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Após terminar a primeira fase em sexto lugar, com derrota fora de casa para o Sampaio Basquete, a equipe joseense agora encara um adversário que terminou a fase anterior em terceiro lugar.

Por isso, o time de Araraquara terá o direito de fazer até dois jogos diante da torcida nesta fase. A entrada no jogo de logo mais é gratuita.

Na primeira fase, o São José, sob comando do técnico Leandro Leal, perdeu os dois confrontos para as rivais desta noite. No primeiro turno, dia 26 de março, levou 58 a 44 em casa. E, no dia 20 de maio, fora de casa, perdeu por 62 a 48, em Araraquara.

Apesar disso, o time joseense espera fazer um bom jogo logo mais para vencer diante da torcida. Assim, nos dois possíveis jogos em Araraquara, precisará de um triunfo e jogará a pressão para cima das adversárias. O treinador, ao menos, se mostra confiante.

“Vejo que estamos prontos. Fizemos uma boa primeira fase, com oscilações, mas com a equipe preparada para esse momento decisivo. Vamos encarar o Sesi com muito respeito, elas terão desfalques, mas tem um grupo muito qualificado, acostumado a vencer, então tenho certeza de que será um confronto duro e teremos que dar o nosso máximo para lutarmos pela vitória. O primeiro jogo é importante para jogarmos a pressão para o adversário na sequência da série e tentaremos fazer isso”, disse Leal.

Confira a tabela de jogos das quartas de final:

  • Jogo 1: 18/6 (quinta-feira) às 20h30 - São José Basketball x Sesi Araraquara - Ginásio do Teatrão
  • Jogo 2: 21/6 (domingo) às 19h - Sesi Araraquara x São José Basketball - Araraquara/SP
  • Jogo 3: 23/6 (terça-feira) às 19h30 - Sesi Araraquara x São José Basketball - Araraquara/SP*

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