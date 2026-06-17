As Meninas do São José Basketball recebem o Sesi Araraquara na noite desta quinta-feira (18), a partir das 20h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, no jogo 1 da série melhor de três nos playoffs das quartas de final da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).
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Após terminar a primeira fase em sexto lugar, com derrota fora de casa para o Sampaio Basquete, a equipe joseense agora encara um adversário que terminou a fase anterior em terceiro lugar.
Por isso, o time de Araraquara terá o direito de fazer até dois jogos diante da torcida nesta fase. A entrada no jogo de logo mais é gratuita.
Na primeira fase, o São José, sob comando do técnico Leandro Leal, perdeu os dois confrontos para as rivais desta noite. No primeiro turno, dia 26 de março, levou 58 a 44 em casa. E, no dia 20 de maio, fora de casa, perdeu por 62 a 48, em Araraquara.
Apesar disso, o time joseense espera fazer um bom jogo logo mais para vencer diante da torcida. Assim, nos dois possíveis jogos em Araraquara, precisará de um triunfo e jogará a pressão para cima das adversárias. O treinador, ao menos, se mostra confiante.
“Vejo que estamos prontos. Fizemos uma boa primeira fase, com oscilações, mas com a equipe preparada para esse momento decisivo. Vamos encarar o Sesi com muito respeito, elas terão desfalques, mas tem um grupo muito qualificado, acostumado a vencer, então tenho certeza de que será um confronto duro e teremos que dar o nosso máximo para lutarmos pela vitória. O primeiro jogo é importante para jogarmos a pressão para o adversário na sequência da série e tentaremos fazer isso”, disse Leal.
Confira a tabela de jogos das quartas de final:
- Jogo 1: 18/6 (quinta-feira) às 20h30 - São José Basketball x Sesi Araraquara - Ginásio do Teatrão
- Jogo 2: 21/6 (domingo) às 19h - Sesi Araraquara x São José Basketball - Araraquara/SP
- Jogo 3: 23/6 (terça-feira) às 19h30 - Sesi Araraquara x São José Basketball - Araraquara/SP*
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