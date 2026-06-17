Familiares, amigos e moradores de Taubaté iniciaram uma mobilização nas redes sociais em apoio a Giovanna Ferraz dos Santos, de 20 anos, que ficou gravemente ferida após ser atingida por um carro na madrugada de sábado (13), em Taubaté.

A jovem foi atropelada por um veículo que, segundo o boletim de ocorrência, trafegava na contramão. O acidente aconteceu na avenida Washington Luís e envolveu uma bicicleta elétrica. Após a colisão, o motorista deixou o local sem prestar socorro e sem se identificar.

Giovanna foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté. De acordo com o registro policial, ela sofreu diversas fraturas pelo corpo. Nas redes sociais, familiares e amigos informaram que a jovem segue em recuperação e pediram orações, mensagens de força e apoio neste momento delicado.

Campanha pede doação de sangue