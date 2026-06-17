17 de junho de 2026
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FORÇA

Força, Giovanna: jovem atropelada luta pela vida em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
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Reprodução
Giovanna Ferraz dos Santos, de 20 anos
Giovanna Ferraz dos Santos, de 20 anos

Familiares, amigos e moradores de Taubaté iniciaram uma mobilização nas redes sociais em apoio a Giovanna Ferraz dos Santos, de 20 anos, que ficou gravemente ferida após ser atingida por um carro na madrugada de sábado (13), em Taubaté.

A jovem foi atropelada por um veículo que, segundo o boletim de ocorrência, trafegava na contramão. O acidente aconteceu na avenida Washington Luís e envolveu uma bicicleta elétrica. Após a colisão, o motorista deixou o local sem prestar socorro e sem se identificar.

Giovanna foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté. De acordo com o registro policial, ela sofreu diversas fraturas pelo corpo. Nas redes sociais, familiares e amigos informaram que a jovem segue em recuperação e pediram orações, mensagens de força e apoio neste momento delicado.

Campanha pede doação de sangue

A campanha ganhou força com publicações pedindo justiça e incentivo à doação de sangue para Giovanna. Em uma das artes compartilhadas, familiares informam que ela está internada e que precisa de doadores de sangue tipo O positivo. As doações podem ser feitas no Hemocentro de Taubaté, localizado na Rua Inglaterra, 190.

O caso também provocou revolta entre moradores, que passaram a cobrar a responsabilização do motorista envolvido. Nas publicações, mensagens como “justiça por ela” e “força, Giovanna” têm sido compartilhadas por pessoas próximas e por quem se sensibilizou com a situação.

Motorista é localizado

Após denúncias e diligências, a Polícia Militar localizou um Ford Fiesta prata, ano 2011, apontado como o veículo envolvido no atropelamento. O carro foi apreendido.

Na noite de domingo, 15 de junho, o homem indicado como condutor se apresentou espontaneamente à Polícia Civil, acompanhado de advogado.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga do local de acidente e localização e apreensão de veículo. A investigação será conduzida pelo distrito policial responsável pela área.

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