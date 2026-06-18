O DER-SP divulgou indicadores que apontam uma queda nos sinistros e mortes em rodovias estaduais, com destaque para os trechos de serra, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. Segundo o órgão, o recuo é reflexo direto de um investimento de R$ 83,7 milhões em fiscalização eletrônica, que garantiu a instalação de 649 radares em pontos estratégicos.

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O pacote de melhorias inclui ainda o reforço na sinalização viária ao longo dos 12 mil quilômetros de malha administrada pelo departamento.

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