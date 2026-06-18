O DER-SP divulgou indicadores que apontam uma queda nos sinistros e mortes em rodovias estaduais, com destaque para os trechos de serra, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. Segundo o órgão, o recuo é reflexo direto de um investimento de R$ 83,7 milhões em fiscalização eletrônica, que garantiu a instalação de 649 radares em pontos estratégicos.
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O pacote de melhorias inclui ainda o reforço na sinalização viária ao longo dos 12 mil quilômetros de malha administrada pelo departamento.
Indicadores
Na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), principal ligação entre o Vale e a região de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, o comparativo entre abril de 2025 e abril de 2026 aponta queda de 58% em acidentes de trânsito.
O número de ocorrências, que era de 259, caiu para 108. O total de mortes na rodovia caiu 57%, recuando de sete para três vítimas fatais, enquanto o número de feridos foi reduzido em 55% ,de 122 para 55.
Na rodovia Rio-Santos (SP-055), que corta o Litoral Norte, durante o mesmo período, o total de vítimas fatais foi 73% menor. Os casos caíram de 15 para quatro mortes e os sinistros diminuíram 48% (de 704 para 366).
Já na rodovia Oswaldo Cruz (SP 125), que liga Taubaté a Ubatuba, o número de sinistros caiu de 313 para 158, redução de aproximadamente 50%, enquanto o total de vítimas passou de 127 para 68, queda de 46%. O número de feridos diminuiu de 123 para 66, redução de 46%, e as vítimas fatais foram reduzidas de quatro para duas, queda de 50%.
Investimento
A modernização da fiscalização integra um plano coordenado pela Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), que investiu R$ 83,7 milhões na compra e instalação dos novos dispositivos. A escolha dos locais baseou-se em estudos técnicos que priorizaram trechos críticos com histórico de acidentes.
Além dos radares, o Estado investe em engenharia de tráfego e monitoramento em tempo real, focando na segurança e na mudança de comportamento dos motoristas.