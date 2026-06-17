Um homem embriagado foi preso após ameaçar e agredir sua ex-companheira em Taubaté. A ocorrência foi registrada por volta das 10h de terça-feira (16), na rua Estelita Moreira do Amaral, no bairro Jardim Garcez.

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A Polícia Militar foi acionada para intervir no caso de violência doméstica. No local, ouviu relatos de que, além da agressão à mulher, ele havia quebrado o box do banheiro com um soco.