17 de junho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Taubaté: homem é preso após agredir ex e quebrar box com soco

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem embriagado foi preso após ameaçar e agredir sua ex-companheira em Taubaté. A ocorrência foi registrada por volta das 10h de terça-feira (16), na rua Estelita Moreira do Amaral, no bairro Jardim Garcez.

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A Polícia Militar foi acionada para intervir no caso de violência doméstica. No local, ouviu relatos de que, além da agressão à mulher, ele havia quebrado o box do banheiro com um soco.

Devido ao estado por consumo de álcool, o suspeito precisou ser contido sob uso de força e algemas. Ele foi conduzido ao plantão local e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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