Um vídeo obtida por OVALE mostra o momento em que a jovem Giovanna Ferraz dos Santos, de 20 anos, é atingida por um carro que trafegava na contramão em Taubaté.
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O acidente aconteceu na madrugada de sábado (13), na Avenida Washington Luís, e deixou a vítima gravemente ferida. Ela permanece internada na UTI do Hospital Regional, enquanto o motorista, que fugiu sem prestar socorro, se apresentou espontaneamente à Polícia Civil dois dias após a colisão.
Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas às 2h51 para atender a ocorrência. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram apenas a bicicleta elétrica da vítima, destruída após a colisão.
De acordo com relatos de testemunhas e informações repassadas pelo pai da jovem, o veículo responsável pelo acidente seguia pela contramão da via no momento em que atingiu Giovanna. Após o atropelamento, o motorista deixou o local sem prestar socorro e sem se identificar.
A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté, onde permanece internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).
Polícia identifica veículo envolvido
A partir de denúncias e diligências realizadas após o acidente, a Polícia Militar conseguiu identificar o automóvel suspeito de envolvimento na ocorrência.
Na noite de domingo (15), dois dias após o acidente, o homem apontado como condutor do veículo compareceu espontaneamente à delegacia acompanhado de advogado.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga do local do acidente e localização/apreensão de veículo.