Um vídeo obtida por OVALE mostra o momento em que a jovem Giovanna Ferraz dos Santos, de 20 anos, é atingida por um carro que trafegava na contramão em Taubaté.

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O acidente aconteceu na madrugada de sábado (13), na Avenida Washington Luís, e deixou a vítima gravemente ferida. Ela permanece internada na UTI do Hospital Regional, enquanto o motorista, que fugiu sem prestar socorro, se apresentou espontaneamente à Polícia Civil dois dias após a colisão.