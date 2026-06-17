Um casal sofreu uma tentativa de homicídio dentro de um veículo na presença dos filhos. O crime ocorreu na rua Ferdinando Prezoto, no bairro Areão, em Taubaté, na noite de terça-feira (16).

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De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas, ambas de 23 anos, trafegavam pela via em um carro quando uma pessoa armada as surpreendeu, disparando contra o automóvel.