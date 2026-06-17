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SEM FERIDOS

Carro de família é baleado em rua de Taubaté; polícia investiga

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Jesse Nascimento
Casal sofreu tentativa de homícidio na rua Ferdinando Prezoto
Casal sofreu tentativa de homícidio na rua Ferdinando Prezoto

Um casal sofreu uma tentativa de homicídio dentro de um veículo na presença dos filhos. O crime ocorreu na rua Ferdinando Prezoto, no bairro Areão, em Taubaté, na noite de terça-feira (16).

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De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas, ambas de 23 anos, trafegavam pela via em um carro quando uma pessoa armada as surpreendeu, disparando contra o automóvel.

Nenhum dos tiros atingiu o casal nem os filhos, que também ocupavam o carro. A família seguiu para sua residência após o ataque e acionou a polícia.

O histórico da ocorrência menciona duas pessoas em uma motocicleta alta, sendo um homem e uma mulher. A moto foi descrita como preta e semelhante ao modelo Sahara. Após efetuarem os disparos, a dupla fugiu do local, tomando rumo desconhecido.

A polícia localizou e recolheu cinco projéteis no endereço do atentado e mais um fragmento no interior do veículo.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio de autoria ainda desconhecida e segue sob investigação.

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