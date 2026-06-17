Um casal sofreu uma tentativa de homicídio dentro de um veículo na presença dos filhos. O crime ocorreu na rua Ferdinando Prezoto, no bairro Areão, em Taubaté, na noite de terça-feira (16).
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De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas, ambas de 23 anos, trafegavam pela via em um carro quando uma pessoa armada as surpreendeu, disparando contra o automóvel.
Nenhum dos tiros atingiu o casal nem os filhos, que também ocupavam o carro. A família seguiu para sua residência após o ataque e acionou a polícia.
O histórico da ocorrência menciona duas pessoas em uma motocicleta alta, sendo um homem e uma mulher. A moto foi descrita como preta e semelhante ao modelo Sahara. Após efetuarem os disparos, a dupla fugiu do local, tomando rumo desconhecido.
A polícia localizou e recolheu cinco projéteis no endereço do atentado e mais um fragmento no interior do veículo.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio de autoria ainda desconhecida e segue sob investigação.