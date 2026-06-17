O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo) destinou 500 m³ de fresa asfáltica para o recapeamento de vias em 38 municípios na região do Vale do Paraíba.

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A iniciativa estadual teve início em 2023 e já encaminhou mais de 110 mil metros cúbicos de resíduo reciclado para prefeituras paulistas, visando obras de pavimentação e melhorias municipais.