17 de junho de 2026
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RECAPEAMENTO

Vale recebe 500 m³ de fresa asfáltica para pavimentação municipal

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/DER-SP
DER-SP envia 500 m³ de fresa asfáltica para o Vale do Paraíba
DER-SP envia 500 m³ de fresa asfáltica para o Vale do Paraíba

O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo) destinou 500 m³ de fresa asfáltica para o recapeamento de vias em 38 municípios na região do Vale do Paraíba.

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A iniciativa estadual teve início em 2023 e já encaminhou mais de 110 mil metros cúbicos de resíduo reciclado para prefeituras paulistas, visando obras de pavimentação e melhorias municipais.

A fresa asfáltica foi obtida durante obras de recuperação de trechos em mais de 12 mil quilômetros de rodovias sob administração do órgão. O envio contempla 38 cidades da região, para uso em intervenções urbanas e rurais.

Essa prática reduz os custos e tempo das obras, reduz o consumo de matérias-primas e a geração de resíduos, promovendo práticas sustentáveis na manutenção da malha viária.

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