A Prefeitura de Taubaté concluiu a pavimentação de duas travessas localizadas nos bairros Independência e Chácaras Reunidas. As obras foram executadas com recursos de emendas parlamentares e incluíram etapas preparatórias realizadas pela administração municipal.
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No bairro Independência, a intervenção ocorreu na travessa situada entre a Rua Antônio de Queiroz Filho e a Praça Isabel Correa. A pavimentação foi viabilizada por meio de recursos de emenda parlamentar municipal.
Nas Chácaras Reunidas, o serviço foi realizado em uma travessa localizada entre as ruas Expedicionário Benedito de Moura e Pedro Pereira de Barros. O trecho serve como acesso à EMEF Professora Marisa Lapido Barbosa. A obra foi executada com recursos de emenda parlamentar federal.
Antes da aplicação do pavimento, equipes da Usina de Asfalto realizaram a instalação de guias e sarjetas, além da implantação da base e sub-base. Essa fase da obra foi custeada com recursos próprios do município.
A Secretaria de Obras informou que outras vias também receberam intervenções nos últimos meses.
No bairro Marlene Miranda, a Rua José da Conceição foi pavimentada em maio. Os recursos utilizados foram provenientes de contrapartida relacionada à construção de um condomínio. A Prefeitura executou os serviços preliminares, incluindo guias, sarjetas, base e sub-base.
Já no Parque Aeroporto, a Rua José Dantas passou por recapeamento em abril. A intervenção foi realizada com recursos de emenda parlamentar estadual.