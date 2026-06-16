A Prefeitura de Taubaté concluiu a pavimentação de duas travessas localizadas nos bairros Independência e Chácaras Reunidas. As obras foram executadas com recursos de emendas parlamentares e incluíram etapas preparatórias realizadas pela administração municipal.

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No bairro Independência, a intervenção ocorreu na travessa situada entre a Rua Antônio de Queiroz Filho e a Praça Isabel Correa. A pavimentação foi viabilizada por meio de recursos de emenda parlamentar municipal.