Áurea Rares Gonçalves Ribeiro morreu em Jacareí aos 67 anos nesta última segunda-feira (15). E, na tarde desta terça, ela foi enterrada no Cemitério Brotas.
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Desta maneira, Áurea deixa um vazio entre amigos e familiares, apesar de deixar sempre boas lembranças. Nas redes sociais, diversos amigos lamentaram a partida dela.
Vanessa Mazzucco lembrou dos tempos em que cortava cabelos com ela. "Meu Deus!! Que tristeza!! Minha cabeleireira há anos", escreveu.
Luiz Claudio Melo destacou a amizadade de tantos anos. "Amiga de infância, vizinha de infância, frequentava minha casa,brincávamos na rua de bandeirinha,enfim ,e um susto,uma peça que a vida nos pega.Siga em paz", disse.