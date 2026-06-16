Áurea Rares Gonçalves Ribeiro morreu em Jacareí aos 67 anos nesta última segunda-feira (15). E, na tarde desta terça, ela foi enterrada no Cemitério Brotas.

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Desta maneira, Áurea deixa um vazio entre amigos e familiares, apesar de deixar sempre boas lembranças. Nas redes sociais, diversos amigos lamentaram a partida dela.