A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher grávida e do bebê que ela esperava após suspeitas de negligência médica durante o atendimento hospitalar. O médico responsável pelo plantão chegou a ser conduzido à delegacia, mas foi liberado após os procedimentos legais.

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A vítima foi identificada como Bárbara Luana Fernandes Aleixo, de 29 anos. O caso aconteceu no dia 9 de junho, no Hospital São Francisco, em Três Marias, no Norte de Minas Gerais.