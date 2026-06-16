O debate público trata a PEC 6x1 e a Reforma Tributária como assuntos de gavetas diferentes, uma para o sindicato, outra para o escritório tributário. Essa separação é analiticamente conveniente e praticamente perigosa, porque os dois eventos operam sobre o mesmo número: o preço final do serviço. Foi essa constatação que levou o Grupo Assertif a produzir o relatório O Duplo Choque.

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O mecanismo funciona assim: quando uma empresa mantém o salário e reduz a jornada de 44 para 40 horas, o custo por hora trabalhada sobe 10%. Para manter o mesmo patamar de produção, ela repassa esse custo ao preço. A CBS, em alíquota plena a partir de janeiro de 2027, incide sobre esse preço já majorado. O custo trabalhista da PEC não some na formação do preço, permanece ali quando o tributo chega para calcular sua base. Uma empresa de limpeza contrata seis equipes de segunda a sábado. Com a redução de jornada, precisa de uma sétima ou paga horas adicionais para cobrir o mesmo volume.Esse valor vai para o orçamento do contrato.