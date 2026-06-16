Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta dentro do porta-malas do próprio carro na noite de segunda-feira (15). O corpo estava com mãos e pés amarrados, além de uma sacola plástica sobre a cabeça. Dois suspeitos foram presos e um terceiro investigado segue foragido.
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O caso ocorreu em Catanduva, no interior de São Paulo. A vítima foi identificada como Luana Cristina Boldrim. Ela havia sido dada como desaparecida horas antes de ser localizada em uma área de canavial próxima ao aterro municipal.
As buscas começaram após a Polícia Militar receber informações sobre um possível sequestro. Segundo as investigações, a mulher teria sido levada pelos criminosos utilizando o próprio veículo.
Durante o trabalho policial, surgiram indícios de que os suspeitos realizavam movimentações financeiras com recursos da vítima. A partir dessas informações, equipes intensificaram as diligências e conseguiram localizar dois envolvidos no crime.
Os presos foram identificados como Bruno Henrique Alves e Cassiano José da Silva. Conforme os depoimentos prestados à polícia, eles teriam procurado Luana para cobrar uma dívida relacionada a produtos farmacêuticos.
Ainda de acordo com a apuração, a vítima foi levada pelos suspeitos até uma área rural, onde o veículo acabou sendo encontrado. Quando os policiais chegaram ao local, localizaram Luana dentro do porta-malas.
Uma equipe de resgate foi acionada, mas a morte foi constatada ainda no local pelos profissionais de saúde.
A investigação também aponta a participação de um terceiro suspeito. Até a atualização mais recente da ocorrência, ele não havia sido localizado pelas autoridades.
Os dois homens permaneceram presos após serem apresentados no Plantão Policial. O caso segue sob investigação para esclarecer todas as circunstâncias do crime.