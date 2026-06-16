Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta dentro do porta-malas do próprio carro na noite de segunda-feira (15). O corpo estava com mãos e pés amarrados, além de uma sacola plástica sobre a cabeça. Dois suspeitos foram presos e um terceiro investigado segue foragido.

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O caso ocorreu em Catanduva, no interior de São Paulo. A vítima foi identificada como Luana Cristina Boldrim. Ela havia sido dada como desaparecida horas antes de ser localizada em uma área de canavial próxima ao aterro municipal.