A família de Daniel Rayche Patrocínio, morador do Parque Meia-Lua, em Jacareí, segue em busca de informações sobre o paradeiro do jovem, desaparecido desde a madrugada do dia 14 de junho.

Segundo publicações feitas por familiares, Daniel teria sido visto pela última vez na região do Jardim do Vale. Desde então, parentes relatam momentos de angústia diante da falta de informações concretas.

Nos últimos dias, circularam boatos sobre a possibilidade de Daniel ter sido encontrado sem vida. No entanto, a própria família informou que não há confirmação oficial sobre o paradeiro dele e pediu que a população evite compartilhar informações sem checagem.