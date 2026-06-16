A morte de Maria Teresa Hilgert Maia, repórter do Grupo Resgatando São José dos Campos, provocou uma onda de comoção nas redes sociais nesta segunda-feira (15). Ela foi sepultada nesta terça-feira (16).
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Aos 73 anos, ela morreu após sofrer um infarto em casa, segundo familiares. Conhecida pelo trabalho na comunicação local e pela proximidade com a comunidade, Maria Teresa recebeu homenagens emocionadas de amigos, parentes, colegas e seguidores.
Comoção marca despedida de Maria Teresa em São José dos Campos
A notícia da morte de Maria Teresa foi confirmada por familiares nas redes sociais e rapidamente mobilizou dezenas de mensagens de carinho e despedida.
Segundo pessoas próximas, ela sofreu um infarto por volta das 11h desta segunda-feira e não resistiu.
Desde 2022, Maria Teresa atuava como repórter do Grupo Resgatando São José dos Campos, tornando-se uma figura conhecida entre moradores da cidade por sua participação na cobertura de ocorrências, serviços e acontecimentos da região.
Nas redes sociais, ela costumava compartilhar uma frase que refletia sua forma de encarar a vida:
"Grata por tudo que tenho, lutando por tudo que sonho."
Grupo Resgatando presta homenagem à repórter
O Grupo Resgatando São José dos Campos publicou uma homenagem especial após a confirmação da morte.
Em uma arte divulgada nas redes sociais, a equipe destacou a trajetória da comunicadora e ressaltou o legado deixado por ela ao longo dos últimos anos.
"Sempre estaremos resgatando sua história", diz a mensagem.
A homenagem também emocionou seguidores ao destacar que "sua luz e legado seguirão vivos para sempre".
A publicação recebeu centenas de reações e comentários de pessoas que acompanharam o trabalho da repórter e manifestaram solidariedade à família.
Familiares lamentam a perda
Parentes também usaram as redes sociais para prestar homenagens.
O genro, Tarso Moraes, compartilhou uma mensagem de despedida para a sogra. Já a filha, Mônica Hilgert Maia Moraes, publicou registros ao lado da mãe e lamentou a perda repentina.
Amigos e conhecidos também deixaram mensagens destacando a alegria, a dedicação e o carinho de Maria Teresa com todos ao seu redor.
Legado na comunicação local
A atuação de Maria Teresa no jornalismo comunitário e na cobertura de fatos que impactavam o cotidiano dos moradores ajudou a construir uma relação próxima com o público. Ao longo do dia, colegas de profissão, amigos e seguidores destacaram sua simpatia, profissionalismo e disposição em ajudar as pessoas.
As homenagens publicadas nas redes sociais resumiram o sentimento deixado pela partida da repórter: "Sua luz segue viva."