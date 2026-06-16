A morte de Maria Teresa Hilgert Maia, repórter do Grupo Resgatando São José dos Campos, provocou uma onda de comoção nas redes sociais nesta segunda-feira (15). Ela foi sepultada nesta terça-feira (16).

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Aos 73 anos, ela morreu após sofrer um infarto em casa, segundo familiares. Conhecida pelo trabalho na comunicação local e pela proximidade com a comunidade, Maria Teresa recebeu homenagens emocionadas de amigos, parentes, colegas e seguidores.

Comoção marca despedida de Maria Teresa em São José dos Campos