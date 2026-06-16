Um pinguim chamou a atenção de moradores e turistas ao surgir na faixa de areia da Praia do Viana, em Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo, durante o fim de semana. O animal foi flagrado descansando próximo ao mar e despertou a curiosidade de quem passava pelo local.

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O registro foi feito pelo morador Ricardo Rhinno. Segundo ele, o pinguim permaneceu por pouco tempo na areia antes de retornar ao oceano.