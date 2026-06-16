16 de junho de 2026
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VEJA: Pinguim surpreende banhistas e aparece em praia de Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um pinguim chamou a atenção de moradores e turistas ao surgir na faixa de areia da Praia do Viana, em Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo, durante o fim de semana. O animal foi flagrado descansando próximo ao mar e despertou a curiosidade de quem passava pelo local.

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O registro foi feito pelo morador Ricardo Rhinno. Segundo ele, o pinguim permaneceu por pouco tempo na areia antes de retornar ao oceano.

A cena, embora incomum para muitos banhistas, faz parte de um fenômeno típico desta época do ano. De acordo com o Instituto Argonauta, a presença de pinguins no litoral paulista é comum durante a temporada migratória da espécie.

Por que os pinguins aparecem nas praias?

Segundo especialistas, os pinguins costumam percorrer milhares de quilômetros desde regiões mais frias da América do Sul e, durante a viagem, podem buscar praias para descansar e recuperar energia.

O Instituto Argonauta explica que esses animais frequentemente saem da água quando estão cansados ou debilitados. Em muitos casos, eles retornam rapidamente ao mar, especialmente quando percebem a aproximação de pessoas.

Por isso, a orientação é manter distância e evitar qualquer tentativa de tocar, alimentar ou cercar o animal. A recomendação é acionar órgãos ambientais caso o pinguim apresente sinais de ferimentos ou dificuldade de locomoção.

Dados do Instituto Argonauta mostram que 26 pinguins já foram encontrados no Litoral Norte de São Paulo desde o início deste ano. Desse total, apenas quatro estavam vivos no momento do resgate.

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