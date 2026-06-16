Quase 3 mil presos deixaram as unidades prisionais do Vale do Paraíba e Litoral Norte nesta terça-feira (16) com o início da segunda saída temporária de 2026. A lista inclui Lindemberg Alves, condenado pelo assassinato de Eloá, e concentra a maior parte dos beneficiados nos presídios de Tremembé.

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Os presos deverão retornar aos presídios até a próxima segunda-feira (22). A nova saída temporária movimenta o sistema prisional da região e reacende o debate sobre o benefício concedido a detentos do regime semiaberto.