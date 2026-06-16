16 de junho de 2026
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PRESO EM FLAGRANTE

Av. Itália: Segurança detém ladrão até a chegada da PM em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem de 47 anos foi preso em flagrante após invadir um estabelecimento comercial em obras na Avenida Itália, no bairro Independência, em Taubaté. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (15) e o suspeito foi detido por um segurança terceirizado até a chegada da Polícia Militar.

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Segundo o boletim de ocorrência, o sistema de monitoramento detectou a presença de uma pessoa no interior do imóvel após o disparo do alarme. Ao chegar ao local, o vigilante visualizou o suspeito no estabelecimento e ordenou que ele saísse. Nesse momento, o homem teria arremessado uma pedra em sua direção, quebrando a viseira do capacete que utilizava.

Após a agressão, o suspeito deixou o imóvel e foi contido pelo segurança na área externa até a chegada da Polícia Militar.

Durante a vistoria, os policiais encontraram os objetos a serem levados: uma câmera de segurança e fios de cobre. A porta dos fundos do imóvel foi danificada.

O homem foi preso em flagrante por roubo e permaneceu à disposição da Justiça.

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