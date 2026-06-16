Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por tentativa de furto de fios em delegacia de São José dos Campos, na madrugada desta terça-feira (16), no Centro. A Polícia Civil deve pedir a prisão preventiva dele em razão de série de furtos em estabelecimentos comerciais da cidade, atribuídos ao indiciado.
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O caso ocorreu na rua Humaitá, endereço do 1º DP de São José dos Campos. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais civis prenderam o indiciado no momento em que ele arrancava fios do estacionamento da própria delegacia.
O registro foi feito como tentativa de furto de fios e cabos, com a observação de que o crime ocorreu durante o repouso noturno. O preso foi submetido a exame de corpo de delito cautelar e encaminhado ao Centro Provisório e Triagem de Presos de Caçapava.
A autoridade policial deve representar pela prisão preventiva do indiciado. A medida será analisada pela Justiça, que decide se o mantém preso ou se aplica outra medida cautelar.
A prisão ocorreu após policiais civis do 1º Distrito Policial surpreenderem o homem no estacionamento da unidade. Conforme o boletim, ele arrancava fios do local no período da madrugada.
O prédio fica na região central de São José dos Campos, área que já aparece em apurações sobre furtos de fios, hidrômetros, equipamentos e objetos de estabelecimentos comerciais.
Depois da abordagem, o caso foi registrado como boletim de ocorrência de autoria conhecida. O documento cita o artigo 155 do Código Penal, relativo ao furto, e descreve o caso como crime tentado.
A Polícia Civil deve pedir a prisão preventiva por causa da reiteração de furtos atribuída ao indiciado. O boletim informa que ele possui extensa ficha criminal pela prática de furtos.
Na prática, a autoridade policial pode representar pela preventiva ao entender que há risco de novos crimes, ameaça à ordem pública ou insuficiência de medidas mais brandas. A decisão, porém, cabe ao Poder Judiciário.
Furtos em estabelecimentos comerciais
A apuração aponta que o homem é investigado ou relacionado a uma série de furtos contra estabelecimentos comerciais em São José dos Campos. Esse histórico deve sustentar o pedido da Polícia Civil, especialmente diante do novo flagrante em local público e durante a madrugada.
Furtos de fios e cabos causam prejuízo além do valor do material levado. Esse tipo de crime pode interromper energia, iluminação, internet, telefonia, sinalização, sistemas de segurança e funcionamento de comércios.
A Polícia Civil já apreendeu mais de uma tonelada de fios de cobre em São José dos Campos durante operação coordenada pelo 1º Distrito Policial. A ação teve foco no combate ao furto e à receptação de materiais metálicos.
O problema também afeta comerciantes da região central. Portas arrombadas, fiações cortadas, hidrômetros furtados e equipamentos danificados geram custo de reposição, perda de faturamento e sensação de insegurança.
A investigação também pode reunir informações de outros furtos atribuídos ao indiciado. Essa etapa serve para verificar se há vínculo entre o homem preso e ocorrências anteriores em estabelecimentos comerciais, prédios públicos ou imóveis da região central.