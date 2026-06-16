Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por tentativa de furto de fios em delegacia de São José dos Campos, na madrugada desta terça-feira (16), no Centro. A Polícia Civil deve pedir a prisão preventiva dele em razão de série de furtos em estabelecimentos comerciais da cidade, atribuídos ao indiciado.

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O caso ocorreu na rua Humaitá, endereço do 1º DP de São José dos Campos. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais civis prenderam o indiciado no momento em que ele arrancava fios do estacionamento da própria delegacia.