As deputadas federais Erika Hilton (PSOL-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP) acionaram as autoridades federais contra internautas que publicaram mensagens de teor sexual nas redes sociais sobre o corpo de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos. As postagens tinham teor misógino e faziam alusão a estupro e necrofilia em tom de deboche.
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A jovem faleceu no último sábado (13) após ser arremessada sem a corda de segurança durante um salto de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP).
Hilton protocolou um pedido de investigação criminal na Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, enquanto Amaral formalizou uma denúncia junto ao Ministério Público Federal.
Mensagens como "se juntar direitinho as peças, dá pra se divertir ainda", "Eu no indo no IML juntar os pedaços pra fazer a festa" e outras foram postadas nas redes sociais por internautas denunciados pelas parlamentares.
A deputada do PSOL destaca que as condutas violam os artigos 212 (vilipêndio a cadáver) e 287 (apologia ao crime) do Código Penal. "É tenebroso que comentários como 'hoje tem festa no IML' sejam feitos abertamente e as redes sociais não façam nada. Isso é misoginia, isso é incitação e isso é CRIME!", desabafa.
Tabata Amaral também se pronunciou publicamente por meio de suas redes: "Nem mesmo no leito de morte, nós, mulheres, temos paz. [...] Criminosos reduziram a imagem de Maria Eduarda a um objeto de deboche e crueldade. É nojento."