As deputadas federais Erika Hilton (PSOL-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP) acionaram as autoridades federais contra internautas que publicaram mensagens de teor sexual nas redes sociais sobre o corpo de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos. As postagens tinham teor misógino e faziam alusão a estupro e necrofilia em tom de deboche.

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A jovem faleceu no último sábado (13) após ser arremessada sem a corda de segurança durante um salto de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP).