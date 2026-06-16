A Concessionária Tamoios anunciou a interdição dos túneis dos Contornos Sul e Norte e da Serra Nova para manutenção noturna. As atividades vão ocorrer ao longo desta semana, sempre das 22h às 6h do dia seguinte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Confira a programação:
Terça (16) e quarta-feira (17): Ocorre o fechamento do Contorno Norte e Serra Nova. Os usuários deverão utilizar a Rodovia Rio-Santos (SP-055 ). Durante o fechamento da Serra Nova, o trânsito flui pela Serra Antiga com uma pista para cada sentido.
Quinta-feira (18): A manutenção ocorre no Contorno Sul. Com o túnel fechado, o trânsito flui em mão dupla pelo outro túnel sem fechamento do trecho.
Toda a região será sinalizada e receberá apoio de equipes de mobilidade urbana.