A Concessionária Tamoios anunciou a interdição dos túneis dos Contornos Sul e Norte e da Serra Nova para manutenção noturna. As atividades vão ocorrer ao longo desta semana, sempre das 22h às 6h do dia seguinte.

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Confira a programação: