16 de junho de 2026
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INFRAESTRUTURA

Túneis da Tamoios fecham para manutenção; confira cronograma

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Tamoios
Túneis da Tamoios fecham para manutenção noturna
Túneis da Tamoios fecham para manutenção noturna

A Concessionária Tamoios anunciou a interdição dos túneis dos Contornos Sul e Norte e da Serra Nova para manutenção noturna.  As atividades vão ocorrer ao longo desta semana, sempre das 22h às 6h do dia seguinte.

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Confira a programação:

Terça (16) e quarta-feira (17): Ocorre o fechamento do Contorno Norte e Serra Nova. Os usuários deverão utilizar a Rodovia Rio-Santos (SP-055 ). Durante o fechamento da Serra Nova, o trânsito flui pela Serra Antiga com uma pista para cada sentido.

  • Quinta-feira (18): A manutenção ocorre no Contorno Sul. Com o túnel fechado, o trânsito flui em mão dupla pelo outro túnel sem fechamento do trecho.

    • Toda a região será sinalizada e receberá apoio de equipes de mobilidade urbana.

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