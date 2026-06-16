Três homens foram presos em flagrante por casos distintos de violência doméstica em São José dos Campos, com registros no Jardim Souto, Bosque dos Ipês e Urbanova/Fazenda Jaguariúna, no domingo (14).

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Os boletins citam perseguição e ameaça contra uma tia, agressão que quebrou o dente de uma companheira e descumprimento de medida protetiva com ameaça a familiares.