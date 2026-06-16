Três homens foram presos em flagrante por casos distintos de violência doméstica em São José dos Campos, com registros no Jardim Souto, Bosque dos Ipês e Urbanova/Fazenda Jaguariúna, no domingo (14).
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Os boletins citam perseguição e ameaça contra uma tia, agressão que quebrou o dente de uma companheira e descumprimento de medida protetiva com ameaça a familiares.
O primeiro caso ocorreu por volta de 13h45, na rua Avião Muniz, no Jardim Souto, na região sudeste. De acordo com o boletim, um homem de 35 anos perseguiu a tia, ameaçou matá-la e tentou entrar na casa dela.
A vítima relatou que voltava para casa no momento em que foi surpreendida pelo sobrinho. Com medo, correu para dentro da residência e trancou a porta. O homem entrou no quintal, permaneceu no local contra a vontade dela e passou a danificar a porta, enquanto repetia ameaças.
A Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito nas proximidades do imóvel. Ele foi levado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José dos Campos. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante por ameaça, violação de domicílio e dano qualificado por motivo egoístico.
O boletim informa que a vítima afirmou temer pela integridade física e psicológica e pediu novas medidas protetivas de urgência. Medidas anteriores existiam, mas não estavam mais em vigor por decurso de prazo.
Bosque dos Ipês
O segundo flagrante foi registrado por volta de 7h40, em uma casa na avenida Nelson Alves, no Bosque dos Ipês, na região sul da cidade. A vítima, de 51 anos, relatou à Polícia Militar que foi agredida pelo companheiro, sofreu lesões aparentes no pescoço e teve um dente quebrado.
Ela também afirmou que foi ameaçada de morte com uma faca. O suspeito, de 44 anos, negou as agressões e a ameaça, mas recebeu voz de prisão e foi levado à DDM.
A Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante por lesão corporal, ameaça e violência doméstica. A vítima pediu medidas protetivas de urgência, e a DDM requisitou exame de corpo de delito ao IML para a mulher e para o preso.
Urbanova
O terceiro caso ocorreu por volta de 10h53, em um restaurante na rua Jaguariúna, na região do Urbanova/Fazenda Jaguariúna, na região oeste. Guardas civis municipais apresentaram à DDM um homem de 38 anos suspeito de descumprir medida protetiva, ameaçar e causar constrangimento público.
O boletim relata que ele procurava informações sobre uma mulher protegida e sobre o filho dela. Antes, o mesmo homem já teria ido à residência da mulher, danificado o portão e feito ameaças, o que gerou registro anterior e ciência sobre a medida protetiva vigente.
No restaurante, ele entrou em área de acesso restrito por uma portinhola e ameaçou familiares, na presença de várias pessoas, inclusive crianças e adolescentes. Ao chegar ao local, a GCM não encontrou o suspeito, mas outra equipe o abordou depois e o levou à DDM.
A autoridade policial determinou auto de prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça qualificada. O boletim cita medida protetiva vigente desde 1º de junho e mandado de intimação assinado pelo agressor em 5 de junho.