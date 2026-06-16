Um homem procurado por homicídio foi localizado e preso em São José dos Campos. A prisão ocorreu por volta das 22h de segunda-feira (15) no bairro Jardim Altos de Santana.

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Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em patrulhamento, abordaram o suspeito e confirmaram o mandado de prisão pelo crime de homicídio.