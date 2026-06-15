15 de junho de 2026
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DESAPARECIDA

Onde está Lohany? Menina de 15 anos está desaparecida em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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A família de Lohany Vitória Saldanha Santos, de 15 anos, pede ajuda para localizar a adolescente, que está desaparecida desde a tarde de ontem.

Segundo informações divulgadas por familiares, Lohany saiu de casa por volta das 17h e teria sido vista pela última vez por volta das 22h, no Jardim Paraíso, em Jacareí.

A adolescente mora no bairro Villa Nova Aliança. Desde então, familiares e amigos buscam informações que possam ajudar a encontrá-la.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Lohany pode ser comunicada pelo telefone: (12) 98251-0128.

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