A família de Lohany Vitória Saldanha Santos, de 15 anos, pede ajuda para localizar a adolescente, que está desaparecida desde a tarde de ontem.

Segundo informações divulgadas por familiares, Lohany saiu de casa por volta das 17h e teria sido vista pela última vez por volta das 22h, no Jardim Paraíso, em Jacareí.

A adolescente mora no bairro Villa Nova Aliança. Desde então, familiares e amigos buscam informações que possam ajudar a encontrá-la.