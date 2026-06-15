O aumento dos casos de gripe e de outras síndromes respiratórias tem elevado a procura por atendimento na rede pública de saúde. Entre janeiro e maio deste ano, as seis UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e os hospitais Municipal e Clínicas Sul registraram 84.232 atendimentos relacionados a essas doenças, número 1,97% superior ao contabilizado no mesmo período de 2025, quando houve 82.607 registros.

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Diante desse cenário, a Prefeitura de São José dos Campos iniciou nesta segunda-feira (15) novas medidas para organizar o atendimento aos pacientes na rede municipal.