O aumento dos casos de gripe e de outras síndromes respiratórias tem elevado a procura por atendimento na rede pública de saúde. Entre janeiro e maio deste ano, as seis UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e os hospitais Municipal e Clínicas Sul registraram 84.232 atendimentos relacionados a essas doenças, número 1,97% superior ao contabilizado no mesmo período de 2025, quando houve 82.607 registros.
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Diante desse cenário, a Prefeitura de São José dos Campos iniciou nesta segunda-feira (15) novas medidas para organizar o atendimento aos pacientes na rede municipal.
A orientação é que pessoas com sintomas leves ou nos primeiros dias da doença procurem as UBSs Resolve. As unidades oferecem avaliação médica, prescrição de medicamentos e encaminhamentos quando necessários.
Segundo a administração municipal, a medida busca direcionar os casos de menor complexidade para a atenção básica, preservando os serviços de urgência e emergência para pacientes que necessitam de atendimento especializado. As unidades de saúde contam com equipes preparadas para receber os usuários e estoque de medicamentos, incluindo o antiviral Tamiflu, utilizado no tratamento da influenza dos tipos A e B.
A Prefeitura também reforçou a importância da vacinação contra a gripe. Até esta segunda-feira (15), 83.093 pessoas dos grupos prioritários haviam sido imunizadas, o que representa cobertura de 46,51% entre gestantes, crianças e idosos.
A vacinação está liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade desde o dia 1º de junho. No município, 141.471 pessoas já receberam a dose contra a gripe.
As 40 UBSs Resolve e cinco Unidades Avançadas realizam a vacinação de segunda a sexta-feira. Os moradores podem procurar qualquer unidade, independentemente da região onde residem.
O município também disponibiliza doses no Colégio Tableau, na região central da cidade, no período noturno. No local, além da vacina contra a gripe, são oferecidos imunizantes contra febre amarela, hepatite B, difteria, tétano, sarampo, caxumba e rubéola.
A Secretaria de Saúde orienta a população a manter medidas de prevenção, como higienizar as mãos com frequência, manter os ambientes ventilados, consumir água regularmente, adotar alimentação equilibrada e evitar o acúmulo de poeira e mofo dentro de casa.