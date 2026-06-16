Um jovem de 24 anos foi atropelado e agredido com um taco de beisebol na madrugada de sábado (13). A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar, enquanto o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil.

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A ocorrência foi registrada na Rua Prudente de Morais, no Jardim Rincão, em Arujá, na Grande São Paulo. Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem teria se envolvido em um desentendimento com um homem apontado como atual namorado de sua ex-companheira.