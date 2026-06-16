16 de junho de 2026
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VIOLÊNCIA

VÍDEO: Brigou com atual da ex, foi atropelado e espancado

Por Da Redação | Arujá (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Brigou com atual da ex, foi atropelado e espancado
Brigou com atual da ex, foi atropelado e espancado

Um jovem de 24 anos foi atropelado e agredido com um taco de beisebol na madrugada de sábado (13). A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar, enquanto o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil.

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A ocorrência foi registrada na Rua Prudente de Morais, no Jardim Rincão, em Arujá, na Grande São Paulo. Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem teria se envolvido em um desentendimento com um homem apontado como atual namorado de sua ex-companheira.

Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima caminhando pela calçada quando é atingida por um carro. Com o impacto, o jovem é prensado contra o muro do estacionamento de uma farmácia.

Na sequência, o motorista desce do veículo, retira um taco de beisebol do banco traseiro e agride a vítima, conforme registram as imagens.

O jovem recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado para um hospital em Mogi das Cruzes.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Arujá, que apura as circunstâncias da ocorrência e a participação dos envolvidos.

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