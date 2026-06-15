Mensagens atribuídas a um policial militar revelam ameaças, demonstrações de ciúmes e tentativas de controle sobre a ex-companheira meses antes de sua morte. O conteúdo integra o conjunto de informações analisadas pelas autoridades no caso.

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Os diálogos teriam sido enviados pelo cabo da Polícia Militar de Pernambuco, José Maria Alexandre da Silva Junior, de 40 anos, à ex-companheira Helen Kelly de Lima Pedrosa, de 48 anos. O policial morreu dentro do apartamento da mulher, localizado no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Na oportunidade, a mulher desconfiou que sua taça poderia ter sido trocada e decidiu substituí-la novamente.