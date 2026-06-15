Mensagens atribuídas a um policial militar revelam ameaças, demonstrações de ciúmes e tentativas de controle sobre a ex-companheira meses antes de sua morte. O conteúdo integra o conjunto de informações analisadas pelas autoridades no caso.
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Os diálogos teriam sido enviados pelo cabo da Polícia Militar de Pernambuco, José Maria Alexandre da Silva Junior, de 40 anos, à ex-companheira Helen Kelly de Lima Pedrosa, de 48 anos. O policial morreu dentro do apartamento da mulher, localizado no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Na oportunidade, a mulher desconfiou que sua taça poderia ter sido trocada e decidiu substituí-la novamente.
Nas conversas, o militar faz ameaças e afirmações relacionadas ao relacionamento. Em outras mensagens, demonstra ciúmes ao suspeitar que a ex-companheira mantinha contato com outro homem.
O material também inclui o depoimento prestado por Helen Kelly à polícia e informações apresentadas por seu advogado, Yuri Bold. Segundo a defesa, o relacionamento era marcado por episódios de ciúmes e comportamentos possessivos.
De acordo com o advogado, o policial tentava monitorar as comunicações da companheira e restringia seus contatos com outras pessoas. Ainda segundo a defesa, uma medida protetiva foi concedida após uma agressão registrada no fim de fevereiro.
Em depoimento, a mulher afirmou que o afastamento ocorreu após a concessão da medida judicial. Ela relatou que, posteriormente, passou a ser procurada por intermédio de amigos e familiares em tentativas de restabelecer o contato. As circunstâncias envolvendo o caso seguem sob investigação das autoridades competentes.