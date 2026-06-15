Uma adolescente de 16 anos morreu após sofrer uma queda durante uma atividade de aventura. A vítima participava de uma atração semelhante a uma tirolesa quando despencou de uma altura de aproximadamente 168 metros.
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O acidente ocorreu no dia 3 de maio, no Parque de Aventuras Maliuyan, na província de Sichuan, na China. A jovem chegou a ser socorrida após a queda, mas morreu durante o transporte para uma unidade hospitalar.
Informações preliminares indicam que a adolescente teria demonstrado preocupação com a segurança do equipamento antes do início da atividade.
Imagens registradas no local mostram o momento em que o sistema de fixação preso ao corpo da jovem aparentemente apresenta uma falha, resultando na queda em um cânion localizado abaixo da atração.
As autoridades chinesas abriram uma investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente. Inicialmente, o caso foi classificado como um incidente de segurança no trabalho.
Após a ocorrência, o parque suspendeu temporariamente as atividades. Os responsáveis pela operação da atração também passaram a ser investigados pelas autoridades competentes.