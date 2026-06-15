Uma adolescente de 16 anos morreu após sofrer uma queda durante uma atividade de aventura. A vítima participava de uma atração semelhante a uma tirolesa quando despencou de uma altura de aproximadamente 168 metros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu no dia 3 de maio, no Parque de Aventuras Maliuyan, na província de Sichuan, na China. A jovem chegou a ser socorrida após a queda, mas morreu durante o transporte para uma unidade hospitalar.