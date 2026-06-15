15 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESAPARECIDO

Família procura por Daniel, desaparecido há dias em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Daniel Rayche Patrocínio
Daniel Rayche Patrocínio

A família de Daniel Rayche Patrocínio segue em busca de informações que possam ajudar a localizar seu paradeiro. Morador do Parque Meia-Lua, ele está desaparecido desde a madrugada entre os dias 13 e 14 de junho.

Desde o desaparecimento, familiares vivem momentos de angústia e têm recebido informações desencontradas sobre o caso. Entre os relatos, circularam boatos de que Daniel teria sido encontrado sem vida. No entanto, até o momento, não há confirmação oficial das autoridades, e ele continua desaparecido.

A família pede que a população evite compartilhar informações sem verificação, já que notícias falsas ou não confirmadas aumentam ainda mais o sofrimento de quem aguarda por respostas.

Qualquer informação que possa contribuir com as buscas deve ser comunicada à família ou às autoridades.

Informações podem ser repassadas pelo WhatsApp: (12) 98856-1359.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários