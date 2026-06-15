Uma jovem morreu neste domingo (14) após permanecer internada em uma unidade hospitalar. As circunstâncias da morte são investigadas, e uma das hipóteses apuradas é a de possível intoxicação causada por bebida adulterada.

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Gabrielle Trevisan estava internada no Hospital Municipal de Santo André, no ABC Paulista, onde morreu após receber atendimento médico.