Uma jovem morreu neste domingo (14) após permanecer internada em uma unidade hospitalar. As circunstâncias da morte são investigadas, e uma das hipóteses apuradas é a de possível intoxicação causada por bebida adulterada.
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Gabrielle Trevisan estava internada no Hospital Municipal de Santo André, no ABC Paulista, onde morreu após receber atendimento médico.
Segundo relatos de familiares, a jovem passou mal depois de consumir uma bebida adquirida por meio de um aplicativo de entrega.
De acordo com as informações preliminares, a principal linha de investigação considera a possibilidade de intoxicação por metanol, substância tóxica que pode estar presente em bebidas adulteradas.
A causa da morte ainda depende da conclusão dos exames periciais. Os laudos deverão apontar o que provocou o óbito e auxiliar nas investigações conduzidas pelas autoridades.
O caso também busca esclarecer a origem da bebida consumida pela jovem e eventuais responsabilidades relacionadas à comercialização do produto.