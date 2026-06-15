15 de junho de 2026
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AMOR ETERNO

Casal morre no mesmo dia após mais de 40 anos de convivência

Por Da Redação | Volta Redonda (RJ)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Casal morre no mesmo dia após mais de 40 anos de convivência
Casal morre no mesmo dia após mais de 40 anos de convivência

Um casal que compartilhou mais de quatro décadas de vida juntos morreu no mesmo dia, com intervalo de poucas horas entre os falecimentos. Uriel Baptista, de 88 anos, morreu durante a madrugada de domingo (14), enquanto Amélia Souza Martins Baptista, também de 88 anos, faleceu na manhã do mesmo dia.

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O caso foi registrado em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Segundo familiares, Uriel morreu às 0h15 e Amélia às 10h. Os dois estavam internados no mesmo hospital e permaneceram no mesmo quarto durante o período de tratamento.

De acordo com informações médicas, a causa da morte de Uriel foi insuficiência respiratória aguda, sepse urinária e senilidade. Já Amélia teve como causas registradas sepse urinária e demência vascular avançada.

O casal foi casado por 35 anos e mantinha uma relação de mais de 40 anos de convivência. Familiares relataram que eles passaram os últimos dias juntos na unidade hospitalar. O velório e o sepultamento ocorreram no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda.

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