Um casal que compartilhou mais de quatro décadas de vida juntos morreu no mesmo dia, com intervalo de poucas horas entre os falecimentos. Uriel Baptista, de 88 anos, morreu durante a madrugada de domingo (14), enquanto Amélia Souza Martins Baptista, também de 88 anos, faleceu na manhã do mesmo dia.
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O caso foi registrado em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Segundo familiares, Uriel morreu às 0h15 e Amélia às 10h. Os dois estavam internados no mesmo hospital e permaneceram no mesmo quarto durante o período de tratamento.
De acordo com informações médicas, a causa da morte de Uriel foi insuficiência respiratória aguda, sepse urinária e senilidade. Já Amélia teve como causas registradas sepse urinária e demência vascular avançada.
O casal foi casado por 35 anos e mantinha uma relação de mais de 40 anos de convivência. Familiares relataram que eles passaram os últimos dias juntos na unidade hospitalar. O velório e o sepultamento ocorreram no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda.