Um casal que compartilhou mais de quatro décadas de vida juntos morreu no mesmo dia, com intervalo de poucas horas entre os falecimentos. Uriel Baptista, de 88 anos, morreu durante a madrugada de domingo (14), enquanto Amélia Souza Martins Baptista, também de 88 anos, faleceu na manhã do mesmo dia.

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O caso foi registrado em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Segundo familiares, Uriel morreu às 0h15 e Amélia às 10h. Os dois estavam internados no mesmo hospital e permaneceram no mesmo quarto durante o período de tratamento.