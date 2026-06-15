Familiares e amigos lamentam a morte de Maria Teresa Hilgert Maia, que atuava como repórter do Grupo Resgatando São José dos Campos. A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais.

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Segundo informações repassadas por pessoas próximas, Maria Teresa morreu em casa, por volta das 11h desta segunda-feira (15), vítima de um infarto.