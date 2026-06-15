Familiares e amigos lamentam a morte de Maria Teresa Hilgert Maia, que atuava como repórter do Grupo Resgatando São José dos Campos. A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais.
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Segundo informações repassadas por pessoas próximas, Maria Teresa morreu em casa, por volta das 11h desta segunda-feira (15), vítima de um infarto.
Nas redes sociais, ela se apresentava com a frase: “Grata por tudo que tenho, lutando por tudo que sonho”, além de destacar sua atuação como repórter do grupo, cargo que ocupava desde 2022.
A cerimônia de despedida será realizada nesta terça-feira (16), na sala 3 da Urbam, na Rua Ricardo Edwards, nº 100, na Vila Industrial. O velório está previsto para começar às 7h.
O sepultamento está marcado para as 13h, no Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, na rua Nhumirim.
Maria Teresa foi homenageada por familiares nas redes sociais. Tarso Moraes se despediu da sogra com uma mensagem de carinho. “Minha querida sogra Maria Teresa Hilgert”. Já Mônica Hilgert Maia Moraes lamentou a perda da mãe. “Minha mãe Maria Teresa Hilgert”.
A morte de Maria Teresa gerou comoção entre familiares, amigos e pessoas que acompanhavam seu trabalho.